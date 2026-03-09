Expoagro 2026: expectativa por el pedido al Gobierno de eliminar las retenciones

El próximo martes se dará inició a la 20° Expoagro 2026 edición YPF Agro, el evento agroindustrial más grande de la región, y crece la expectativa por el pedido al Gobierno sobre la eliminación permanente de las retenciones.

El evento se desarrollará en el predio ferial y autódromo de San Nicolás de los Arroyos, desde el 10 hasta el 13 de marzo inclusive.

Con motivo de celebrar su 20° aniversario, ExpoAgro alcanzó un nuevo récord: todos los espacios fueron reservados con anticipación, con más de 700 expositores y 100 empresas que se suman o regresan al evento.

Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, remarcó que la muestra volverá a ofrecer “una agenda robusta y diversa” y adelantó que habrá siete auditorios a lo largo y ancho de la exposición: Tecnódromo Mario Bragachini, Auditorio Carne Argentina, Carpa de Remates IPCVA, Auditorio Prensa, Auditorio Centro de Agronegocios, Anfiteatro ArgenINTA y Auditorio Agtech John Deere.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La agenda tendrpa dos nuevas propuestas: Eureka! Drones, con experiencias prácticas, casos de éxitos y oportunidades, consejos para los que quieran incorporar esta tecnología; y la Cumbre de Contratistas edición Piersanti.

Expectativas

Dentro del ecosistema rural hay expectativa por un anuncio relacionado a los Derechos de Exportación (DEX) y su eliminación definitiva. La última novedad sobre el tema fue una baja de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.

Soja: de 26% a 24%.

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%.

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%.

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%.

Girasol: de 5,5% a 4,5%.

Actores políticos en la ExpoAgro

Aunque ningún funcionario del Gobierno confirmó su participación, asistirán distintos actores políticos y economistas durante los cuatro días del evento.

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, confirmó su participación en la 20° edición. Todavía no se conoció el día o si asistirá al corte de cinta inaugural.

“Desde que comenzamos la gestión nos hemos dedicado a generar políticas públicas que dieran respuestas en el interior bonaerense, pero el escenario político económico actual nos impulsa a seguir pensando cómo se puede agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario”, dijo Kicillof en su reunión con organizadores de ExpoAgro.

El resto de los días contará con la participación de figuras destacables como los economistas Carlos Melconian, Fausto Spotorno, Salvador Di Stéfano y el funcionario bonaerense Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, entre otros actores. (NA)