A dónde migran las aves cuando se desarma el nido: una invitación de Malen Nanfaro

La Casa de la Cultura inaugura la primera exposición individual de Malen Nanfaro, una artista que trabaja desde una relación sensible con los materiales y con los ritmos de lo vivo.

La muestra presenta piezas en fieltro, arcilla, tierra, fibras orgánicas y semillas que germinan dentro del espacio expositivo, configurando un territorio en transformación permanente.

Nada permanece igual entre la apertura y el cierre: las obras cambian, crecen y se expanden, proponiendo una experiencia que acompaña los procesos más que las formas fijas.

Nanfaro, cuya formación inicial fue la cerámica, se desplazó en los últimos años hacia una práctica vinculada a lo perenne, la humedad, la germinación y los gestos mínimos que sostiene la naturaleza.

Su obra dialoga con la idea de “obra viva”, entendida como aquella que respira y se modifica, y se enlaza con una mirada poética sobre la memoria sensorial y los vínculos que establecemos con aquello que persiste incluso en la fragilidad.

Con curaduría de Ana Larrere, la exposición invita a detenerse en lo pequeño: un brote, una textura, un rastro de humedad. En esas señales discretas, la artista construye un modo de volver a mirar la materia y su pulso, recordando que lo vivo siempre encuentra la forma de insistir.

Redes / web: @malenanfaro @analarrere