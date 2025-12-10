A dónde migran las aves cuando se desarma el nido: una invitación de Malen Nanfaro
La artista inaugurará su muestra este viernes 12, de 18 a 20, en la Casa de la Cultura (Av.Alem 925). Se podrá visitar hasta el 19 del corriente de lunes a viernes en los horarios habituales de este espacio.
La Casa de la Cultura inaugura la primera exposición individual de Malen Nanfaro, una artista que trabaja desde una relación sensible con los materiales y con los ritmos de lo vivo.
La muestra presenta piezas en fieltro, arcilla, tierra, fibras orgánicas y semillas que germinan dentro del espacio expositivo, configurando un territorio en transformación permanente.
Nada permanece igual entre la apertura y el cierre: las obras cambian, crecen y se expanden, proponiendo una experiencia que acompaña los procesos más que las formas fijas.
Nanfaro, cuya formación inicial fue la cerámica, se desplazó en los últimos años hacia una práctica vinculada a lo perenne, la humedad, la germinación y los gestos mínimos que sostiene la naturaleza.
Su obra dialoga con la idea de “obra viva”, entendida como aquella que respira y se modifica, y se enlaza con una mirada poética sobre la memoria sensorial y los vínculos que establecemos con aquello que persiste incluso en la fragilidad.
Con curaduría de Ana Larrere, la exposición invita a detenerse en lo pequeño: un brote, una textura, un rastro de humedad. En esas señales discretas, la artista construye un modo de volver a mirar la materia y su pulso, recordando que lo vivo siempre encuentra la forma de insistir.
Redes / web: @malenanfaro @analarrere