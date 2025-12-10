Bahía Blanca, entre las cinco ciudades más calurosas del país

Con 34,6 grados centígrados, Bahía Blanca se encontraba entre las poblaciones más cálidas del país, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 15.

Nuestra ciudad ostenta el quinto puesto del ránking, que es encabezado por Rivadavia, en Salta, con 38,4ºC; y lo siguen San Fernando del Valle de Catamarca (35,8ºC), Santiago del Estero (35,3ºC) y Trenque Lauquen, con 34,9ºC.

Del sexto al décimo lugar se ubican General Pico (34,2ºC), Santa Rosa (34,1ºC), Tartagal (34ºC), Victorica (33,8ºC) y Pilar Observatorio (33,8ºC).

Para encontrar otras localidades de nuestra zona, hay que llegar recién al lugar 13, donde está Río Colorado, con 33,6ºC; Coronel Suárez está en el 20º lugar, con 33,2ºC, y Tres Arroyos y Pigüé, en el 30 y 31, respectivamente, ambos con 32,2ºC.

Según Satelmet, para lo que resta de la tarde en Bahía Blanca se espera tiempo caluroso e inestable, con una máxima que treparía a los 36 grados y viento que rotaría del noroeste al sudeste.

La noche será inestable con precipitaciones y tormentas. Se estima para medianoche una temperatura de 20 grados centígrados.

El jueves y viernes se mantendrán las altas temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 34ºC y mínimas de 18ºC.