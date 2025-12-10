Bahía celebra el Día Nacional del Tango con más de 200 artistas y múltiples actividades culturales

Desde este jueves y hasta el domingo, Bahía Blanca desplegará una programación especial para celebrar el Día Nacional del Tango, con espectáculos, talleres, charlas y propuestas turísticas que reunirán a más de 200 artistas locales en distintos espacios culturales.

Las actividades incluirán milongas en la vía pública y en salones, homenajes, presentaciones musicales y la realización del programa educativo Divertango. Además, la Dirección de Turismo coordinará la tradicional Ruta del Tango.

La titular del Instituto Cultural, Natalia Martirena, destacó que el evento "llega a sus 16 años y en este momento para nosotros el festejo tiene que ver con una trama de actividades que incluye a muchos sectores del campo artístico". Añadió que "no solamente van a estar presentes muchos jóvenes, sino también va a haber talleres de fileteado, va a haber talleres con personas que aprenden a bailar el tango, va a haber danza, también música. Es decir que los festejo reunirá a muchos actores que son fundamentales para la gestión artística de Bahía Blanca".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Karina Sánchez, responsable de Turismo, señaló que "para nosotros es muy importante apoyar este tipo de evento cultural" y adelantó que "vamos abrir el jueves con Turismo a lo Grande, con una propuesta muy linda para centros de jubilados".

En esa misma línea, el productor José Valle —director general del evento— afirmó que se trata de "un festival integral donde se insertan distintas actividades, distintas áreas: el baile, la música, la poesía, las historias, el patrimonio de la ciudad".

Programa de actividades

Jueves 11

La apertura oficial será a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera, con la actuación de Osvaldo Rojas junto al guitarrista Quique Lorenzi; Paula Arstein y Delfina Giorlandini; y el Coro Santa Cecilia dirigido por Hugo Mazzucco.

Se entregarán distinciones a la trayectoria al periodista Javier O. Schwab, al guitarrista Guillermo Ocejo y a la referente social Paola Vergara. También se reconocerá al Dr. Nicola Bazzani, Cónsul General de Italia en Bahía Blanca.

Viernes 12

A las 21.30, en el Café Histórico (Colón 602), se presentará el espectáculo Viva el Tango, protagonizado por Gustavo Von Holtun, Cecilia Lorefice y Armando Barsellini. Reservas: 2916491449.

Sábado 13

A las 21.30, nuevamente en el Café Histórico, se estrenará Como dos extraños, con Nora Roca y Víctor Volpe, y la participación especial de Dai Redolfi. Reservas: 2916491449.

Domingo 14

Desde las 16, en la Plaza del Tango Mario Iaquinandi, se realizará la quinta edición de Puerto Tango, con la participación de Gaby "la voz sensual del tango", Homero Bimbo, Galo Valle y otros artistas.

Habrá exhibiciones del taller de baile de Jesús Infante y María Rial; el bailarín Pablo Gibelli; la escuela de tango de Bety Torres; y el taller "Barrio de Tango" dirigido por Norma Cerrudo. El cierre será con una milonga popular.

El taller de fileteado estará a cargo de Sergio Grasso, mientras que la muestra de numismática será presentada por Juan Cruz Rodríguez. También participará el ingeniero Carlos Benítez, fundador del Museo de Radios Antiguas de la ciudad.

El Día Nacional del Tango se celebra cada 11 de diciembre desde 1977, en homenaje a los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro, dos figuras esenciales del género.