Cortes de calle y servicios para este miércoles 10 de diciembre

El Municipio de Bahía Blanca informa que se realizarán tareas la vía pública que interrumpirán la circulación en un sector de la ciudad, además, EDES efectúa cortes programados por obras de mejoras.

Corte de Calles:

La Municipalidad de Bahía Blanca realizará un corte por 20 días en calle Paroissien entre D’orbigny y Baigorria, por ejecución de obras en la vía pública. Hasta la finalización de las tareas, la línea 513 transitará por Paroissien, Bouchard, Misioneros, Rojas y Provincias Unidas.

Corte de energía eléctrica:

Desde EDES informan que se efectuarán cortes de servicio en distintos puntos de la ciudad por obras de mejora y mantenimiento del servicio dentro de las tareas ya programadas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

– de 8:30 a 11:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Av. Cerri, Brandsen, Corrientes, Belgrano, San Martín.

– de 8:30 a 17hs, afecta a BACE/PASA/TAC

– de 8:30 a 17hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: M. Coronado, Lola Mora, San Lucas, Sánchez Gardel.

– de 01 a 04hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Hernandarias, Yapeyú, J. Giménez, Quintana.

– de 8 a 14hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: M. Elías, Charcas, Jiménez, L. Cruz

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Córdoba, Entre Ríos, Vieytes, M. Molina, Canadá, Mitre.

ABSA Cortes programados:

Durante este miércoles 10, terceros trabajarán en el empalme de cañerías en Carriego y Mazzarello, en Bahía Blanca.

Producto de estas tareas y hasta su finalización, se afectará el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Varela, Alem, Zapiola y Lattanzio.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias cuidar el recurso y priorizar su uso para instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles.