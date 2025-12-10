Vecinos de Villa Talleres cortaron la calle para reclamar la entrega de materiales

Vecinos del barrio Villa Talleres cortaron el acceso a Spurr en calle Esmeralda y las vías reclamando al Municipio la falta de censo de familias tras la inundación y la repartición de materiales de construcción. Además, denunciaron que Hábitat distribuyó elementos a gente que no tuvo inconvenientes y está revendiendo los mismos.

"No se quieren hacer cargo ni la Municipalidad, ni Hábitat. Le están dando materiales a gente que no sufrió la inundación y a nosotros que perdimos todo en Villa Talleres no nos llega nada", indicó Ailén a La Nueva.

El último domingo se cumplieron nueve meses de la tormenta que azotó a Bahía Blanca —y parte de la región— en uno de los hechos más trágicos de la historia de la ciudad.

La vecina agregó que tienen pruebas de que hay personas que están revendiendo el material entregado por el Municipio.

"Tenemos filmado y con capturas cómo hay gente que está revendiendo lo que les entregan y le siguen llegando y continúan vendiendo", apuntó.

"No nos dan ningún tipo de respuesta a nosotros, pero le siguen llegando materiales a esta gente que se aprovecha de la situación para revender los materiales —insistió Ailén—. Hábitat del Municipio es el que reparte los materiales, pero tampoco se quieren hacer cargo".

"Los que estamos acá perdimos todo, se nos inundaron las casas; somos 160 familias afectadas en el barrio que no nos censaron. Ellos dicen que pasaron casa por casa y nunca pasaron", indicó.

Los manifestantes denunciaron que algunos reciben los materiales y los venden en redes sociales antes de descargarlos del camión. "Le están dando los materiales a quien se les canta". finalizó.