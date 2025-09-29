Así fue el festival por el Día del Niño en la Base Naval

Finalmente, este domingo se pudo concretar el Festival por el Día del Niño organizado por la Base Naval Puerto Belgrano, y que había sido postergado en fechas anteriores por mal tiempo.

Como ya es tradición, se desarrolló en el Estadio de Deportes de la base, desde las 13 hasta 18, con entrada libre y gratuita.

Las familias de Punta Alta, la base y la zona pudieron disfrutar de una jornada de juegos, espectáculos y sorteos.

Además de los juegos inflables, kermesse, metegol, jenga gigante y cancha de patatenis, hubo paseos a caballo, personajes infantiles, shows musicales, golosinas, la Banda de Música y una demostración de los Perros de Guerra.