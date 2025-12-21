Anuncian la reparación de tres colectoras cloacales

El intendente rosaleño, Rodrigo Aristimuño, anunció que se repararán tres colectoras cloacales en Punta Alta, con una inversión superior a los 300 millones de pesos.

"Después de reuniones y gestiones con el presidente de ABSA, Hugo Obed, quiero contarles una buena noticia: se va a avanzar con la reparación de tres colectoras clave, obras muy necesarias para dar respuesta a los reclamos de los vecinos", dijo el jefe comunal.

Se trata de las colectoras ubicadas en Irigoyen, entre Murature y Espora (120 metros), avenida Jujuy, entre Buenos Aires y Catamarca, y Jujuy, entre San Luis y Buenos Aires (ambas con una extensión de 150 metros cada una).

"El objetivo es mejorar de manera estructural el funcionamiento del sistema cloacal, prevenir desbordes y brindar mayor seguridad sanitaria a los vecinos y vecinas de los sectores intervenidos", indicaron desde la comuna.