Punta Alta.

Otorgan 4 días de asueto en Coronel Rosales por las fiestas

La medida alcanza a los trabajadores comunales que no estén afectados a guardias y servicios esenciales.

El intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño firmó un decreto por el cual se otorgan cuatro días de asueto a los empleados de la comuna, durante estas fiestas.

La administración municipal no tendrá actividad administrativa los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y 2 de enero de 2026, aunque se garantizarán los servicios indispensables.

La medida exceptuó al personal de la Secretaría de Salud ocupado en labores esenciales y que tengan que cubrir guardias en el Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta, las salas médicas barriales y el Hogar Municipal del Anciano.

También seguirán activos, mediante guardias, la recolección de residuos, Seguridad, Tránsito, Ambiente, Defensa Civil, el Servicio Local, el Área de Género y personal de la Dirección de Turismo abocado a la temporada estival.

