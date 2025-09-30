El riesgo país supera los 1100 puntos, mientras las acciones argentinas en Wall Street bajan 6,5%

El riesgo país supera este martes los 1100 puntos básicos. El indicador se ubica en 1142 unidades. Los bonos en dólares habían abierto con números rojos, aunque luego cambiaron la tendencia y empezaron a mostrar subas, pero luego volvieron a caer.

El dólar oficial, en tanto, sube y vuelve a operar arriba de los $1400.

Por su parte, las acciones de las empresas argentinas que operan en Wall Street mostraban mayoría de bajas de hasta 6,4% en el cierre de septiembre. Los papeles del banco Macro encabezaban las caídas con 6,5%; seguidos por BBVA (-6%); Banco Superville (-6%) y Grupo Galicia (-5,6%).

Caen las acciones, sube el dólar oficial y el riesgo país supera los 1000 puntos

A nivel local, en tanto, el S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 2,1% en pesos y 3,6% en dólares.

En el cierre de septiembre, el dólar oficial sube otros $20 y opera a $1400, para la venta en el Banco Nación. En el segmento mayorista, el tipo de cambio cotiza a $1360. En el mercado paralelo, el dólar blue se vendía a $1430.

Tras las últimas restricciones impuestas por el Banco Central, el dólar MEP subía 1,3% hasta $1473,93, mientras el contado con liquidación (CCL) operaba con alza de 1,2% hasta $1516,11.

El BCRA estableció que las personas que compren dólar oficial no podrán vender esos billetes en el dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días.

La intención oficial fue cortar con un arbitraje (“rulo”, en la jerga financiera) que hacían personas que compraban dólares en los bancos y los vendían en el mercado financiero para hacer una ganancia gracias a la diferencia entre la cotización oficial y la del MEP y contado con liquidación.