El riesgo país supera los 1100 puntos, mientras las acciones argentinas en Wall Street bajan 6,5%
Los papeles argentinos en Wall Street operan con mayoría de rojos en el cierre del mes. El tipo de cambio oficial se vende a $1400 en las pantallas del Banco Nación.
El riesgo país supera este martes los 1100 puntos básicos. El indicador se ubica en 1142 unidades. Los bonos en dólares habían abierto con números rojos, aunque luego cambiaron la tendencia y empezaron a mostrar subas, pero luego volvieron a caer.
El dólar oficial, en tanto, sube y vuelve a operar arriba de los $1400.
Por su parte, las acciones de las empresas argentinas que operan en Wall Street mostraban mayoría de bajas de hasta 6,4% en el cierre de septiembre. Los papeles del banco Macro encabezaban las caídas con 6,5%; seguidos por BBVA (-6%); Banco Superville (-6%) y Grupo Galicia (-5,6%).
Caen las acciones, sube el dólar oficial y el riesgo país supera los 1000 puntos (Foto: REUTERS/Brendan McDermid).
A nivel local, en tanto, el S&P Merval de la Bolsa porteña retrocedió 2,1% en pesos y 3,6% en dólares.
En el cierre de septiembre, el dólar oficial sube otros $20 y opera a $1400, para la venta en el Banco Nación. En el segmento mayorista, el tipo de cambio cotiza a $1360. En el mercado paralelo, el dólar blue se vendía a $1430.
Tras las últimas restricciones impuestas por el Banco Central, el dólar MEP subía 1,3% hasta $1473,93, mientras el contado con liquidación (CCL) operaba con alza de 1,2% hasta $1516,11.
El BCRA estableció que las personas que compren dólar oficial no podrán vender esos billetes en el dólar MEP o contado con liquidación durante 90 días.
La intención oficial fue cortar con un arbitraje (“rulo”, en la jerga financiera) que hacían personas que compraban dólares en los bancos y los vendían en el mercado financiero para hacer una ganancia gracias a la diferencia entre la cotización oficial y la del MEP y contado con liquidación.