Clausura liguista: la 7ª fecha irá entre sábado y domingo

Entre sábado y domingo caerá el telón de la primera rueda del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la A, el sábado a las 15.30, el puntero Huracán recibirá a Liniers en cancha de Sansinena.

El resto de la programación irá el domingo, en el mismo horario.

Bella Vista recibirá en la Loma a Villa Mitre, Libertad a Sporting en Villa Rosas y San Francisco en el Novoa a Olimpo.

*Las tablas

*Clausura en la "A"

-Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, 9; 3) Olimpo, Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 8; 7) Liniers, 6 y 8) Sporting, 5.

LA ACUMULADA

El último de la general descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

1) Bella Vista, 35; 2) Libertad, 32; 3) Huracán y Liniers, 28; 5) Villa Mitre, 24; 6) Olimpo, Sporting y San Francisco, 22.

En el Promo

La 7ª jornada se abrirá el sábado con el cotejo entre Pacífico de nuestra ciudad y Dublin.

Por su parte, el domingo, se disputarán los otros tres compromisos.

Rosario recibirá al puntero Comercial; Sansinena a Tiro Federal y Pacífico de Cabildo a La Armonía.

-Posiciones: 1) Comercial, 15 puntos; 2) La Armonía, 13 puntos; 3) Rosario, 10; 4) Tiro y Pacífico C, 9; 6) Sansinena, 7; 7) Dublin, 4; 8) Pacífico BB, 1.