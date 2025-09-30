Los bochitos y bochitas bahienses tuvieron su fin de semana a puro arrime

Un total de 26 jugadores, en diferentes categorías, disfrutaron el último fin de semana el torneo de menores de bochas organizado por la Asociación Bahiense.

Se jugó en Sub 9, 12, 15 y 18 en diferentes escenarios de la ciudad, siendo las canchas de los clubes La Falda, Bella Vista y Tiro Federal las utilizadas para la definición el día domingo.

En la categoría hasta 9 años el primer puesto quedó compartido entre Lucas Varela (Tiro Federal) y Mateo Arévalo (El Puma).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Sub 12 el primer puesto fue para Lucio Bertolli (General Cerri), mientras que Santino Krum (Villa Mitre) se ubicó Segundo.

En Sub 15, el título fue para Joaquín Herlein (Villa Mitre), mientras que el segundo puesto quedó para Hernán Santino (Barrio Hospital).

En Sub 18 el lugar de privilegio fue para Bautista Coronel (9 de julio), mientras que el segundo puesto quedó en poder de Iara Fernández (La Armonía).

La demás canchas utilizadas fueron: Kilómetro Cinco, Río de la Plata, Nuevos Horizontes y La Armonía 1.

También participaron Williams Simón (Almafuerte), Melina Ragni (La Armonía), Valentino Shell (La Armonía), Juan Martín (9 de Julio), Yamir Menéndez (Horizontes), Stefano Mariani (La Armonía), Santiago Vásquez (Kilómetro Cinco), Thiago Fabiabi (Río de la Plata), Valentín Machado (La Armonía), Agustín Salvi (G. Cerri), Bautista Luchetti (9 de Julio), Simón Vigñati (Alem), Benjamín Pérez (Horizontes), ILucio Catalán (Dublin), Ezequiel Álvarez (Bella Vista), Valentín Fernández (La Armonía) y Lionel Casco (Talleres).

Por otra parte, la Escuelita del club La Armonía está vendiendo una rifa por el "Día de la Madre", con un costo de 6 mil pesos.

Primer premio una plancha para el cabello y un secador de pelo; segundo un termo y mate más un bolso matero.

Se sortea el 18 de octubre por Lotería Nacional nocturna.