Karate: Lautaro Fueyo sigue "pateando" con una precisión que vale oro

Lautaro Fueyo no para de cosechar elogios y se suma medallas.

El bahiense tuvo un rendimiento óptimo en el reciente Panamericano de Karate que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, donde participaron un total de 15 países.

Fueyo conquistó la medalla de oro en Kumite Individual y en Kata por Equipos; y también obtuvo el bronce en Kumite por Equipos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fueyo tuvo una gran actuación en el Mundial de Japón del año pasado al quedar entre los ocho mejores exponentes del mundo en la categoría Kumite Individual (participaron 98 karatecas de 52 países).

También, entre otros logros, se quedó con el máximo galardón en la tradicional Copa Itaya, que reunió a más de 300 de todo el país y que tuvo lugar en Río Ceballos, Córdoba.

Lautaro forma parte del Dojo perteneciente al gimnasio Uno Bahía Club y es entrenado por el sensei Mauro Gabriel Domini.