Fútbol femenino: las chicas del Empleados de Comercio se adelantaron al feriado y facturaron por cuatro

El equipo femenino de la Asociación Empleados de Comercio, que recientemente ganó el tramo de la fase regular, arrancó con el pie derecho en el Pentagonal que puede definir el primer ascenso en la Liga del Sur.

Las chicas mercantiles vencieron a Liniers por 4 a 2, en el predio de Aldea Romana, con dos goles de Martina Silva, uno de Julieta Tourn y otro de Evelyn Alonso. Por el "Chivo" anotó Paz Cutrín por duplicado.

Tuvo fecha libre Sporting de Punta Alta.

Cabe destacar que la AEC tiene final asegurada -son dos partidos- en caso de no ganar el Pentagonal; de lo contrario logrará el tan anhelado ascenso a la máxima categoría.

En el otro partido, Rosario Puerto Belgrano cayó por 2 a 1 ante San Francisco. Los goles del Sanfra los anotaron Florencia Sorbellini y Paloma Vidal. Por el cuadro de la casaca francesa marcó Martina Cavalli.

En la Reválida, Olimpo 1 (Oriana Correa)-Estrella de Oro 2 (Natalia Ríos y Camila Güenchul); y Huracán 0, Pacífico BB 1 (Tania Espíndola).

En la A

En la principal división, por su parte, los resultados de la fecha 19 fueron: Tiro Federal 1 (Pilar Vidal)-Villa Mitre 4 (Agustina Rodríguez -2-, Camila Kroneberger y Sol Menéndez Perrone); Municipales 7 (Victoria Nervi -2-, Morena Bouven, Yanina Suárez, Stefanía Sueiro, Abigail Britos y Eugenia Gago)-Bella Vista 2 (Victoria Sánchez y Olivia Mina de Luca); La Armonía 2 (Lucía Elizalde -2-)-Peteoquímicos 2 (Cintia Saavedra y Candela Salgado) y Sansinena 1 (Luana Villanueva)-Libertad 4 (Victoria Gómez -2-, Antonella Aquino y Antonella De Vega).

-Posiciones: 1) Villa Mitre, 52 puntos; 2) Municipales, 51; 3) Tiro Federal, 36; 4) Bella Vista, 23; 5) Libertad, 20; 6) La Armonía, 17; 7) Petroquímicos, 13 y 8) Sansinena, 6.