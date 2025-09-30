Champions: con dos goles de Lautaro, Inter le ganó 3 a 0 a Slavia Praga

Con dos goles del atacante bahiense Lautaro Martínez, Inter le ganó a Slavia Praga 3 a 0, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la fase regular de la Champions League.

El capitán rompió el cero a los 30 minutos tras aprovechar un grosero error del arquero rival.

Tras cartón, el holandés Denzel Dumfries amplió la cuenta a los 34 minutos.

Ya en el segundo período, otra vez Lautaro Martínez amplió la cuenta a los 20 minutos.

Tras su segunda conquistas, Lautaro fue reemplazado.

Por su parte, Atlético de Madrid --con un gol de Giuliano Simeone y otro de Julián Alvarez, de penal-- goleó como local a Eintracht Frankfurt por 5 a 1.

El elenco de Diego Simeone se impone con los tantos del italiano Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, el francés Antoine Griezmann --asistencia de Julián Alvarez--, Giuliano Simeone, de cabeza tras un tiro de esquina de la "Araña", y de Julián Alvarez, de penal.

Jonathan Burkardt descontó para el elenco alemán.

En el Colchonero ingresaron los argentinos Nicolás González y Nahuel Molina.

Por su parte, Chelsea --con Enzo Fernández y Facundo Buonanotte entre los once y el ingreso de Alejandro Garnacho-- superó por 1 a 0 a Benfica, que tuvo entre los iniciales a Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea.

A su vez, Marsella goleó a Ajax 4 a 0 con Gerónimo Rulli en el arco y Facundo Medina --salió lesionado en el primer tiempo-- como inical.

En Turquía, Galatasaray sorprendió a Liverrpool y lo derrotó 1 a 0. Alexis Mac Allister ingresó en el complemento.

Y Tottenham --sin Cristian Romero-- empató en Noruega ante Bodo Glimt 2 a 2.

--Otros marcadores: Kairat Almaty 0, Real Madrid 5 (Mbappe --3, uno de penal--, Camavinga y B. Díaz); Atalanta 2 (Samardzic --p-- y Pasalic), Brujas 1 (Tzolis); Chelsea 1 (R. Rìos --e/c--), Benfica 0; Bodo Glimt 2 (Hauge --2--), Tottenham 2 (Van de Ven y Gundersen --e/c--); Galatasaray 1 (Osimhen --p--), Liverpool 0; Marsella 4 (Paixao --2--, Greenwood y Aubameyang), Ajax 0 y Pafos 1 (M. Orsic), Bayern Munich 5 (Kane --2--, Guerreiro, Jackson y Olisé).

--Mañana: Union SG (Bélgica)-Newcastle y Qarabag--Copenhague (a las 13.45); Arsenal-Olympiakos, Mónaco-Manchester City, Borussia Dortmund-Bilbao; Barcelona-PSG; Nápoli-Sporting Lisboa y Villarreal-Juventus.

--Principales posiciones: 1) Bayern Munich, Real Madrid e Inter, 6 puntos; 4) Tottenham, 4; 5) PSG, Atlético Madrid, Marsella, Sporting Lisboa, Brujas, Unión SG, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Qarabag, Barcelona, Frankfurt, Atalanta y Galatasay, 3.