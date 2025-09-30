La mejor promedio de la UNS recibió su diploma con una bandera palestina

Mientras continúan los ecos por la intervención de militantes de la juventud del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en diferentes universidades del país izando banderas de Palestina y pintando consignas contra el Estado de Israel, en Bahía Blanca comenzó a circular un video donde la mejor promedio de la última colación de grados de la Universidad Nacional del Sur también se manifestó sobre el tema.

Clara Aldea, licenciada en Filosofía con 9,88 de promedio, el más alto del acto de colación de grados del pasado viernes, subió a recibir su diploma de manos del decano de Humanidades, Diego Poggiese, y desplegó una bandera palestina.

A nivel internacional existe una fuerte polémica por la reacción bélica israelí luego de los ataques terroristas de Hamás contra la población civil hace casi dos años, el 7 de octubre de 2023. Desde distintos foros internacionales se acusa al gobierno de Benjamin Netanyahu de responder provocando un genocidio en la Franja de Gaza, contra la posición de quienes sostienen que Israel tiene derecho a defenderse de las agresiones recibidas.

Ayer en diferentes casas de altos estudios nacionales hubo intervenciones de grupos de izquierda sobre este conflicto. En la UNS, el grupo Tesis XI izó una bandera palestina en el mástil de la principal sede de la universidad más importante de la región.

Asimismo, pintaron consignas como "Del río hasta el mar", que alude a la creación de un Estado palestino en el territorio hoy gobernado por Israel. También sostuvieron que el intendente bahiense Federico Susbielles "apoya el genocidio en Gaza" por haber recibido, días atrás, al embajador israelí en nuestra ciudad.

Desde Tesis XI se envió un comunicado a este diario donde se destacó que "desde las agrupaciones 'En Clave Roja' coordinamos en todo el país para instalar un grito por Palestina. Tenemos compañerxs que son parte de la Flotilla Sumud que busca llevar ayuda humanitaria a Gaza en el marco de la hambruna, el bombardeo y la masacre del pueblo en manos del Estado de Israel y estamos en Estado de Alerta y movilización si la atacan o interceptan las Fuerzas de Defensa Israelíes”.

Lucas Cuenca, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Humanidades de la UNS, declaró: "La Intervención --de este lunes-- cuestiona el rol de las conducciones estudiantiles que no se han pronunciando por la cuestión palestina. Mientras Netanyahu es abucheado en la ONU, mientras organizaciones de derechos humanos de todos el mundo, incluidas las Israelíes, denuncian un régimen de apartheid, hambruna y genocidio, el movimiento estudiantil de nuestro pais no puede quedar en silencio. Hoy callar es complicidad”.

Este sábado, según anunció Cuenca, habrá un conversatorio a las 17.30 en Berutti 902 planteando que la causa palestina es una cuestión feminista.

Estas acciones de la juventud izquierdista se da en el marco de una polémica nacional por los recientes cánticos antisemitas de un grupo de estudiantes en su viaje de egresados. "Hoy quemamos judíos", gritaban a coro los alumnos de la Escuela Humanos, de la localidad bonaerense de Canning.

El gobierno nacional, mediante su ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia judicial contra la escuela y la empresa de turismo.