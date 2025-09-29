Militantes de izquierda izaron una bandera de Palestina en el mástil de la UNS

Militantes de la agrupación universitaria de izquierda Tesis XI izaron hoy una bandera palestina en el mástil ubicado en el playón de la Universidad Nacional del Sur, en Alem al 1200.

"No seremos la generación que mire para otro lado mientras ocurre un genocidio. Llenamos las universidades de todo el país de banderas de Palestina denunciando el genocidio en Gaza", reza un mensaje subido en la cuenta de Instagram de dicha organización.

Asimismo realizaron pintadas y pegaron carteles, entre los cuales critican al intendente Federico Susbielles por su reciente encuentro en nuestra ciudad con el embajador de Israel, Eyal Sela.

"El intendente de tu ciudad apoya el genocidio en Gaza", escribieron.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una de las consignas de este lunes, que se repitió en otras universidades del país promovidas por agrupaciones afines, es "Palestina libre del río al mar", una idea que promueve la desaparición del Estado de Israel.

Tesis XI es la juventud del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) y tiene participación en las secretarías de Derechos Humanos y Cultura en el Centro de Estudiantes de Humanidades.

Esta acción se da en medio de una polémica nacional por los cánticos antisemitas de un grupo de estudiantes en pleno viaje de egresados, que motivaron una denuncia ante la Justicia por parte del gobierno nacional.

"Hoy quemamos judíos", gritaban a coro los alumnos de la Escuela Humanos, de la localidad bonaerense de Canning.

En Medio Oriente, el gobierno israelí emprende una ofensiva militar contra territorios palestinos luego de los ataques terroristas de Hamás, ocurridos el 7 de octubre de 2023