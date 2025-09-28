"Repudiable": Milei cargó contra un grupo de estudiantes que cantaba canciones antisemitas

Un grupo de alumnos de una escuela de Canning fue grabado mientras cantaba canciones antisemitas en un micro durante su viaje de egresados en Bariloche.

El repudiable episodio quedó registrado en varios videos que grabaron los adolescentes y que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

“Hoy quemamos judíos”, se escucha cantar a los estudiantes de quinto año de la Escuela Humano mientras un coordinador de una empresa de viajes los arengaba.

Luego de la viralización de las imágenes, la institución educativa emitió este domingo un comunicado en el que repudió el hecho. También indicó que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Quien también opinó sobre el tema fue el presidente Javier Milei, quien -a través de sus redes sociales- calificó lo ocurrido como "repudiable".