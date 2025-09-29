Subiabre rompió el silencio tras renovar contrato con River en pleno Mundial Sub 20

El joven extremo de River Ian Subiabre firmó este lunes la renovación de su contrato con el conjunto millonario y aseguró que “por suerte salió todo bien” tras su estreno goleador con la Selección argentina ante Cuba en el Mundial Sub 20.

En declaraciones televisivas, el atacante de 18 años oriundo de Comodoro Rivadavia se expidió respecto a la extensión de su vínculo con La Banda luego de que su presencia en la Copa del Mundo juvenil se viera amenazada si finalmente decidía no renovar con la institución.

“Lo transcurrí bien, estoy tranquilo. Por suerte se dio todo bien”, expresó Subiabre, autor del tercer gol del combinado nacional en el triunfo por 3-1 ante Cuba en el debut del torneo llevado a cabo en Chile.

La novela en la ampliación del contrato tuvo la intervención de Claudio Fabian Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien jugó un papel clave para que el delantero termine firmando con los dirigidos por Marcelo Gallardo. Si ambas partes no llegaban a un acuerdo, el futbolista debía regresar al país sin posibilidad de disputar el Mundial Sub 20.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Este miércoles, Subiabre finalmente selló su firma en el contrato y estiró su relación con River hasta diciembre del 2028 con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, acompañado por un considerable aumento salarial.

Si bien no fue titular en el estreno de los comandados por Diego Placente, el categoría 2007 ingresó a los 21 minutos del segundo tiempo en lugar de Maher Carrizo y a los 45’ estampó su nombre en el marcador con un potente zurdazo que rompió las manos del arquero Yurdy Hodelin para sentenciar la victoria.