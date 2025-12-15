Verano 2026: los alquileres turísticos ya tienen hasta 80% de reservas en Argentina

La temporada de verano 2026 en la Argentina espera un intenso movimiento turístico interno en los principales destinos del país, que ya reportan niveles de reservas que alcanzan entre el 60% y el 80% para enero.

De esta manera, los porcentajes alcanzados están superando las expectativas cautelosas del sector por la alta demanda de viajes al exterior y también están por encima de las consultas registradas el año pasado en igual periodo.

El fuerte movimiento turístico se explica por una tendencia de los viajeros a planificar con antelación y priorizar ciertas comodidades. Operadores de todo el país confirman que el alquiler turístico se consolida como la opción más elegida para las vacaciones.

En este sentido, el interés del público se orienta especialmente a las unidades independientes (casas y departamentos) con acceso a amenities, reflejando una preferencia de los viajeros a contar con mayor privacidad y confort durante la estadía.

Otro dato importante que caracteriza a las vacaciones en este tiempo es que los turistas están optando por estadías de duración media que generalmente superan la semana, a diferencia de las escapadas cortas.

El escenario de reservas elevadas se replica en todas las geografías turísticas del país, desde la Costa Atlántica hasta las Sierras, pasando por el Norte y la Patagonia, reflejando un movimiento turístico generalizado en todo el territorio nacional. (NA)