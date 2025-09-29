El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 30 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará será templado con cielo poco nuboso y viento leve del sector oeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo despejado y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados.



