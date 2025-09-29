Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

11.2°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 30 de septiembre en Bahía Blanca.

Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 30 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará será templado con cielo poco nuboso y viento leve del sector oeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, será fresca con cielo despejado y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados.


 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE