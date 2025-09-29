El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 30 de septiembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 30 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será frío y soleado, templándose, con viento leve del sector oeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará será templado con cielo poco nuboso y viento leve del sector oeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, en tanto, será fresca con cielo despejado y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados.