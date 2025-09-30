Hora, TV y formaciones: Inter, con Lautaro, intenta prolongar su buen inicio en la Champions

Inter, con Lautaro Martínez, recibe hoy al Slavia Praga en el marco del partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 de la Argentina en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports 2 y Disney+.

El equipo italiano capitaneado por el bahiense, es el vigente subcampeón de la Champions League y arrancó la presente edición venciendo 2-0 a Ajax, y luego sumó dos victorias en fila por Serie A.

La visita, por su parte, empató con Bodo/Glimt en Praga 2-2.

El local quiere ganar para confirmar su buen arranque en la fase liga, ante un rival que necesita recuperar puntos si quiere soñar con una próxima instancia.

Probables formaciones

Inter de Milán: Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram y Lautaro Martínez. Entrenador: Cristian Chivu.

Slavia Praga: Stanek; Doudera, Chaloupek, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Provod, Cham, Kusej; Chory. Entrenador: Jindrich Trpsovsky.

El resto

Los otros partidos de la jornada serán Kairat-Real Madrid, a las 13.45; Atalanta-Club Brujas (13.45) y, desde las 16, Marsella-Ajax; Chelsea-Benfica; Galatasaray-Liverpool; Pafos-Bayern; Atlético Madrid-Frankfurt y Bodø/Glimt-Tottenham.