"Será el partido que definirá si podemos mantenernos arriba", dijo Marco Ciccioli

Comenzó una semana clave para el futuro de Sociedad Sportiva en el Regional Pampeano A de rugby. El próximo sábado se pondrá al día con el partido suspendido ante el puntero Mar del Plata Club, un resultado que podría determinar su futuro en la lucha por el campeonato.

El representante bahiense se mantuvo como escolta a pesar de caer el sábado pasado ante Sporting (17-14), encuentro disputado mayormente bajo la lluvia.

"La cancha estuvo pesada. Salió un partido muy trabado. Cuesta jugar de manera más dinámica en esos cotejos", afirmó Marco Ciccioli, primera línea del Blanco, en diálogo con El Diario Deportivo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Al ser partidos más cerrados terminan siendo muy combativos para los ocho de adelante. Y fue todo el partido así. Creo que por eso salió un resultado tan parejo tanto en el primer tiempo como en el segundo", agregó el pilar derecho, en la emisión deportiva que se puede ver a través de La Nueva Play de lunes a viernes a las 14.

Las Palomas presionaron más con el juego ofensivo en la segunda parte y con los delanteros como protagonistas, lograron descontar, al menos para perder por menos de siete puntos de diferencia y traerse un punto bonus.

"Ellos sumaron mucho con el pie en el primer tiempo, por penales nuestros. En el segundo pudimos terminar de marcar algunos tries pero no alcanzó. Nos faltaron cinco minutos", explicó "Chicho".

El sábado venidero Sociedad Sportiva se jugará un partido muy importante contra Mar del Plata Club, que no pudo disputarse en La Carrindanga el pasado sábado 20 por la alerta meteorológica naranja en nuestra ciudad.

"Este finde jugamos contra el puntero Mar del Plata Club de local. Será el partido que definiría si podemos mantenernos arriba. Podríamos separarnos del tercero y disputar la semifinal acá", agregó Ciccioli, jugador ex jugador del CASI, Zebre (Italia), Rovigo (Italia) y RC Nimois (Francia), además de jugar en Argentina XV y de formar parte de los planteles de Jaguares y Los Pumas.

Durante la entrevista Marco también habló de lo vivido con el equipo el día de la suspensión contra Mar del Plata Club y, a modo anecdótico, reveló un dato sobre la "sanción" que tiene aquel integrante del plantel que recibe tarjeta amarilla.

Mirá la nota completa: