Segunda: Independiente-Barrio Hospital, el 2º-1º y la reedición de la última final

La reedición de la final del primer tramo protagonizarán Independiente y Barrio Hospital, en el Raúl y Néstor Barral, por la décima fecha de la segunda parte del torneo de ascenso César "Tito" Loustau.

El visitante llega puntero, con cinco triunfos en fila tras un inicio dubitativo en este segundo tramo.

El viola, por su parte, perdió el invicto el último domingo ante Argentino, tras las ocho victorias desde el inicio de la segunda parte.

En el historial de cinco partidos entre ambos, cuatro ganó Barrio Hospital, y por primera vez jugarán en Italia 250.

El otro que está en un gran momento y trepó al tercer lugar es Argentino (récord de 8-1), lo que tendrá que revalidar en el Dow Center frente a Bahía Basket.

El Nacional, uno de los que integra el lote de terceros, recibirá a Velocidad, que atraviesa su mejor momento, con cuatro victorias en fila.

Y Ateneo, que comparte posición con Argentino y El Nacional, visitará a un revitalizado Whitense, tras la victoria del domingo ante Barracas.

Altense y Comercial, dos que adeudan partidos y se perfilan para asegurarse un lugar entre los ocho, se medirán en Punta Alta.La fecha se completará con La Falda-Sportivo, Espora-Barracas y Los Andes-Pellegrini.

Independiente-Barrio Hospital

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Marjorie Stuardo y Joaquín⁩ Irrazábal.

Novedades: en el viola podría regresar Fernando Bonino, si llega a tiempo a la ciudad (tiene previsto arribar a las 20); Luciano Figueroa (sufrió un golpe en la nariz durante el último juego) hoy visita al médico y evaluará si puede jugar y Juan Pablo Morán continúa afuera.

En tanto, Barrio Hospital no registra ausencias.

Antecedente: en fase regular, ganó Barrio Hospital 86-78. En playoffs, todo jugado en Olimpo, el primero lo ganó Independiente, 67 a 65 y los tres restantes Barrio Hospital: 74-69, 74-53 y 77-74.

El Nacional-Velocidad

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: el celeste entrenó a órdenes del asistencte Juan Pablo Coronel y el profe Pablo Albelo, debido a que el DT Ramiro Riviere no se encontraba en la ciudad por motivos laborales. El plantel está completo, a excepción de Leo La Bella. Y en Velo no registran bajas.

Antecedente: Velocidad 76, El Nacional 78.

Bahía Basket-Argentino

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Marcelo Gordillo y Alexia González.

Novedades: Bahía Basket continúa sin Facundo Ibáñez (rodilla) y en Argentino están todos sanos.

Antecedente: Argentino 93, Bahía Basket 58.

Altense-Comercial

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Agustín⁩ Matías y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: sin ausencias por el lado de los puntaltenses y sin la presencia de Juan Cruz Reschini en el portuario.

Antecedente: Comercial 79, Altense 60, en cancha de Villa Mitre.

La Falda-Sportivo

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Sebastián Arcas, Ariel Mallemaci y Alberto Arlenghi.⁩

Novedades: el albirrojo sin Ignacio Frisón (hombro) y Matías Cuchetti (rodilla). El tricolor, en tanto, sigue sin Joaquín Tuero (fuerte contractura) y Ulises Montes (cadera)

Antecedente: Sportivo 80, La Falda 56.

Whitense-Ateneo

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mauro Guallan y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: los Aviones Azules están completos, mientras que Ateneo recuperó a Franco Percello.

Antecedente: Ateneo 86, Whitense 57.

Espora-Barracas

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Estefanía Zárate.⁩

Novedades: los dos equipos están completos.

Antecedente: Barracas 66, Espora 88.

Los Andes-Pellegrini

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Yamila Nicoletta.

Novedades: en Losa no juega Leandro Orosco (motivos de estudio). En el azulgrana, siguen sin poder jugar Agustín Godeas y Lucas Cattafi.

Antecedente: Pellegrini: 83, Los Andes 73.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 30,5 puntos (14,5)

2º) Independiente, 30 (13)

3º) El Nacional, 29 (14)

3º) Argentino, 29 (12)

3º) Ateneo, 29 (13)

6º) Sportivo, 28,5 (13,5)

7º) Altense, 24,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 24 (11)

9º) Comercial, 23,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 22 (10) (*)

11º) Espora, 20 (11) (*)

11º) La Falda, 20 (10)

11º) Whitense, 20 (9)

14º) Pellegrini, 19,5 (9,5) (*)

15º) Los Andes, 19 (8)

16º) Barracas, 17,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.