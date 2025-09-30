Ema Cartés: "Ahora tenemos que cuidar la punta como oro"

Comercial no dejó pasar la chance y recuperó la vanguardia. Goleó a Dublin 4 a 0 y el lateral derecho Emanuel Cartés encaminó el triunfo con un verdadero golazo.

"Nuestra ambición es estar lo más arriba posible y ahora tenemos que cuidar la punta como oro", le dijo a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"Sabemos que estamos cerca del objetivo del ascenso porque tenemos el 50 por cieto adentro, pro no lo hablamos en el día a día. Debemos tener los pies sobre la tierra porque ahora se viene Rosario, un partido difícil contra un rival que viene de ganarle a La Armonía. Y, a su vez, estamos disfrutando todo esto porque las malas se sufren mucho", agregó Ema.

