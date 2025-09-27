Sobre el final, Sociedad Sportiva logró llevarse un punto bonus ante Sporting

Francisco Cantalejos y Tomás Inchausti disputan el line en la hilera de Sportiva. Fotos: gentileza Carolina Maccaferro.

A sólo dos fechas para el final de la etapa clasificatoria del Regional Pampeano A de rugby, sigue abierto el cuadro de semifinales que ya cuenta con Mar del Plata Club como único clasificado.

Esta tarde se jugó en forma completa la fecha 12 del certamen que organizan las uniones Sur, Mar del Plata y Oeste de Buenos Aires.

Sociedad Sportiva cayó en su visita a Sporting por 17 a 14, uno de los partidos que se jugaron en Mar del Plata bajo intensa lluvia al menos en los primeros tiempos.

Con este resultado el representante bahiense cortó una racha de cuatro victorias, aunque gracias al try penal conseguido en el minuto 80 se llevó un punto bonus clave para seguir en el 2º lugar. Es decir, en zona de ventaja deportiva en semifinales.

Con tres partidos por delante -dos y el pendiente ante Mar del Plata Club- el Blanco aún no puede dar por asegurada su clasificación. Tiene un duelo decisivo en dos semanas, cuando reciba a Universitario (Mar del Plata), ante quien cayó en la rueda inicial por 34-29 y rival que podría alcanzarlo si se dieran ciertos resultados.

Hoy en "La Feliz" los locales aprovecharon cada infracción rival para sumar con el pie efectivo de Renato Abad, autor de cuatro penales (12 puntos) que mantuvieron a Sporting siempre en ventaja.

El equipo albinegro se quedó con la ventaja del primer tiempo por 9-0.

En un ida y vuelta a partir del uso del pie como recurso para meter presión a las defensas y ganar metros en medio del barro, estuvo más sólido Sporting al controlar los ingresos ocasionales de Sociedad Sportiva más allá de la zona de 22 metros. Buenas pescas y también un scrum sólido en otros sectores de la cancha.

El pilar Marco Ciccioli sale al cruce del rival.

También el XV bahiense estuvo firme en la defensa de su ingoal al permitir sólo un try, que llegó a los 56m. a partir de un pase interceptado por el medio scrum Ignacio Fuscaldo para el 14-0.

Diez minutos más tarde la visita aprovechó un line para ganar la obtención, empujar con el maul y llegar al try vía Facundo Zamora, convertido por Ignacio Ficcadenti (14-7).

Sporting amplió cifras (17-7) con penal convertido por Abad a los 72m., tras lo cual la visita aprovechó una amarilla al segunda línea Juan Ignacio Cecive para descontar.

Finalmente el try bahiense llegó a los 80m. a partir de un try penal que dio el árbitro local Nicolás Cosentino, que le permitió al equipo dirigido por Diego Samuel llevarse un punto bonus defensivo.

En las preliminares hubo éxito del Blanco en Intermedia por 20-17, mientras que Sporting se quedó con los puntos en Preintermedia (58-0).

Otros resultados

El puntero Mar del Plata Club sumó otra victoria y aseguró la clasificación a semifinales, al superar a San Ignacio 31 a 7.

La lucha por el 4º lugar a semis sigue abierta. Hoy volvió a ganar Los Cardos: 13-10 a Biguá como visitante, mientras que Universitario (Mar del Plata) recortó distancias con el equipo de Tandil al ganarle hoy a Los 50 (Tandil) por 30-14, para seguir con chances matemáticas de jugar los cruces.

Los Cardos tiene un partido de resolución pendiente de la semana pasada ante Los 50 (vencía 6-0 cuando fue suspendido por protocolo de tormenta eléctrica a los 60m.).

También Sociedad Sportiva tiene su partido de la jornada 11 ante Mar del Plata Club pendiente, mientras que Sporting adeuda el partido ante Biguá de la fecha 8.

Ambos encuentros se van a recuperar el sábado próximo, en el que habrá ventana. En la reanudación, a la segunda rueda le quedarán dos jornadas:

Fecha 13 (sábado 11/10): Sociedad Sportiva-Universitario M, Biguá-Los 50, Los Cardos-Mar del Plata Club y San Ignacio-Sporting.

Fecha 14 (sábado 18/10): Los 50-Sociedad Sportiva, Universitario M-San Ignacio, Sporting-Los Cardos y Mar del Plata-Biguá.

Posiciones

Así quedaron los equipos:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Mar del Plata Club 44 11 9 1 1 358 172 6

2º) Sociedad Sportiva 38 11 7 1 3 425 197 8

3º) Sporting 37 11 8 1 2 295 208 3

4º) Los Cardos 29 11 6 1 4 249 245 3

5º) Universitario M 28 12 6 0 6 288 269 4

6º) San Ignacio 22 12 4 0 8 293 331 6

7º) Biguá 10 11 2 0 9 137 382 2

8º) Los 50 5 11 1 0 10 190 433 1