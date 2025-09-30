Después de 12 días, Carlos Alcaraz se tomó revancha y sumó el octavo título de la temporada

El español cosechó este martes el 24º título de su carrera -octavo de la temporada- en el Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, venciendo a Taylor Fritz, por 6-4, 6-4, en un Ariake Colosseum repleto para la ocasión.

De esta manera, el número uno del mundo se llevó de la capital japonesa un cheque de 416.365 dólares, una cifra inferior a la que recibió solo por participar. Gran premio con el que comienza la gira asiática, perfecta para ganar confianza de cara a Shanghai.

El estadounidense, que había logrado derrotarlo 12 días antes con la Laver Cup como escenario, recibió una respuesta firme en uno de los eventos más emblemáticos del Lejano Oriente.

Alcaraz logró domar a uno de los jugadores más potentes del torneo. A sus 22 años, con un esplendor físico evidente, el español protegió su servicio con habilidad, sufriendo un único quiebre en toda la final, y coleccionando golpes ganadores de todo tipo, exhibiendo una creatividad especial desde el fondo de la cancha.

Alcaraz sigue escribiendo una temporada memorable, donde ya ha establecido su mejor marca de victorias (67) y títulos (8) ampliando una colección de trofeos

El murciano, que añadió dos nuevos Grand Slam (Roland Garros, US Open) y tres ATP Masters 1000 (Montecarlo, Roma, Cincinnati) a su brillante palmarés, conquista el tercer ATP 500 del curso, sumando el triunfo nipón a los logrados en Róterdam y Queen’s Club.

Tras conquistar el título en Tokio, el español aventaja a Jannik Sinner con 2.760 puntos al frente de la PIF ATP Live Race To Turin, un termómetro para medir la clasificación al cierre de la temporada. El italiano disputará este miércoles la final en Pekín.

Fritz, por su parte, se va de Tokio como No. 4 en la PIF ATP Live Race To Turin y busca clasificar a las Nitto ATP Finals por tercera vez en su carrera.