Triple femicidio: indagan al hombre capturado en Bolivia y a su sobrina

Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre capturado en Bolivia, y su sobrina, Florencia Ibáñez, serán indagados este martes en la causa por el triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

El fiscal Adrián Arribas les tomará declaración a los dos acusados que tiene la causa. Sotacuro es señalado como el conductor de la camioneta blanca que trasladó a las víctimas y luego fue hallada incinerada, mientras que Ibáñez como quien aparece sentada del lado del acompañante en un auto de apoyo.

Se espera que en el transcurso de la mañana ambos sean trasladados hasta la fiscalía de San Justo. En un principio se sospechó que Sotacuro iba a participar de la audiencia por videollamada desde la cárcel de Sierra Chica, pero se informó que el fiscal pidió que esté de manera presencial.

En la jornada del lunes fue el turno de Ariel Giménez, el detenido en Florencio Varela, acusado de cavar el pozo donde hallaron a las chicas y, como los otros imputados, se negó a declarar.