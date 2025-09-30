La inflación de septiembre fue del 1,4 % en Bahía Blanca, según IPC Online

La inflación de septiembre en Bahía Blanca alcanzó el 1,4 %, de acuerdo a una medición realizada desde IPC Online. En agosto, la medición había sido del 1,73 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 19,50 % en lo que va de 2025, y alcanzó un interanual de 27,32 %.

Según se indicó desde la consultora "se registra efecto arrastre del mes de agosto y ajustes intersemanales en la primera semana con una última semana de subas en Alimentos y bebidas".

Dos destacados de este mes: uno ha sido un registro de bajas en el índice de Alquileres que afectó por primera vez en años al capítulo Vivienda y Servicios varios. El segundo destaque va para carnes vacunas y aviar que también dejaron ver leves bajas. Las mayores alzas se registraron en Indumentaria y Otros bienes y servicios.

Indumentaria subió el 3,29 % y Otros bienes y servicios, el 3,14 %. En tanto, Educación (2,48 %), Esparcimiento (2,36 %), Transporte y comunicaciones (2,10 %) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,99 %) también mostraron alzar por encima del nivel general.

Mientras que Atención médica y gastos para la salud (1,07 %) y Alimentos y bebidas (1,0 %) subieron, pero por debajo del promedio mensual.

Asimismo, se observó una baja en el rubro Vivienda y servicios básicos (-0,44 %).

El informe fue elaborado en base al recuento de 4990 productos y servicios y 16.399 precios.