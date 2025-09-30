Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

22.6°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

22.6°

Bahía Blanca | Martes, 30 de septiembre

22.6°
Economía y finanzas.

La inflación de septiembre fue del 1,4 % en Bahía Blanca, según IPC Online

El índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 19,50 % en lo que va de 2025, y alcanzó un interanual de 27,32 %.

Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

La inflación de septiembre en Bahía Blanca alcanzó el 1,4 %, de acuerdo a una medición realizada desde IPC Online. En agosto, la medición había sido del 1,73 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 19,50 % en lo que va de 2025, y alcanzó un interanual de 27,32 %.

Noticias Relacionadas

Según se indicó desde la consultora "se registra efecto arrastre del mes de agosto y ajustes intersemanales en la primera semana con una última semana de subas en Alimentos y bebidas"

Dos destacados de este mes: uno ha sido un registro de bajas en el índice de Alquileres que afectó por primera vez en años al capítulo Vivienda y Servicios varios. El segundo destaque va para carnes vacunas y aviar que también dejaron ver leves bajas. Las mayores alzas se registraron en Indumentaria y Otros bienes y servicios.

Indumentaria subió el 3,29 % y Otros bienes y servicios, el 3,14 %. En tanto, Educación (2,48 %), Esparcimiento (2,36 %), Transporte y comunicaciones (2,10 %) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,99 %) también mostraron alzar por encima del nivel general.

Mientras que Atención médica y gastos para la salud (1,07 %) y Alimentos y bebidas (1,0 %) subieron, pero por debajo del promedio mensual.

Asimismo, se observó una baja en el rubro Vivienda y servicios básicos (-0,44 %). 

El informe fue elaborado en base al recuento de 4990 productos y servicios y 16.399 precios.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE