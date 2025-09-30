Tiene casi 70 años y lo descubrieron robando un comercio por los techos

Un hombre de 69 años fue detenido esta madrugada cuando supuestamente cometía un robo tipo boquetero por los techos de un minimercado ubicado en la zona de Sánchez Elía.

Se lo identificó como Carlos Vallejos, quien no solo intervino en la acción delictiva sino que, con llamativa agilidad para su edad, intentó escapar por techos y un paredón de una vivienda lindera.

El procedimiento policial se dio sobre las 2.15, en Washington al 1.700, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona en el techo de un minimercado.

Al arribar el personal de la Policía Local al lugar, observaron a un encapuchado cuando intentaba escapar.

Vallejos finalmente fue interceptado y reducido en el sector de Haití y Bermúdez, según se informó.

También se pudo establecer que después de cortar una chapa había ingresado en el negocio para sustraer tres cubiertas nuevas marca Evergreen (rodado 175/70/13) y un bolsón de papel higiénico marca MyHogar.

Durante la requisa, los uniformados encontraron entre sus pertenencias herramientas utilizadas para el robo, como una tijera de cortar chapa, una llave francesa, varios destornilladores, una soga, un par de guantes, un pasamontaña, tramos de cable coaxial, una navaja y un cuchillo.

Vallejos quedó acusado de robo en grado de tentativa agravado por escalamiento y violación de domicilio y fue puesto a disposición de la UFIJ Nº 15.