Condenado por golpear a una embarazada durante un asalto

Un sujeto fue condenado a tres años de prisión por golpear a una mujer embarazada durante un asalto ocurrido hace cinco meses en la zona del macrocentro.

El Tribunal en lo Criminal N.º 3 sentenció en juicio abreviado a Agustín José Gastón Lemme por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada.

Según la causa, investigada por el fiscal Diego Conti, el hecho se produjo el pasado 18 de abril, cuando dos personas ingresaron al edificio ubicado en calle Caronti 27 y dentro del ascensor amenazaron a la víctima, quien se encontraba cursando un embarazo de siete meses de gestación.

Uno de los sujetos le apuntó a la mujer con un arma de fuego y le exigió la entrega de las llaves de su departamento y del teléfono celular.

"La víctima comenzó a pedir auxilio, por lo que uno de ellos le tapó la boca y le pegaron en el abdomen", indicaron.

Los voceros señalaron que la damnificada logró huir del ascensor y llegar a las escaleras en busca de ayuda, por lo que los ladrones se dieron a la fuga rompiendo el vidrio de la puerta del ingreso del edificio.

En esas circunstancias el imputado sufrió un corte en una de sus piernas y huyó junto a su cómplice en un Peugeot 208.

"A través de las tareas investigativas y los registros de cámaras se logró identificar a Lemme, quien fue reconocido por la víctima y finalmente detenido por su vinculación con el hecho", agregaron desde el Ministerio Público.