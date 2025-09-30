Champions: Mastantuono fue titular en la goleada de Real Madrid

Sin despeinarse y confirmando su amplio favoritismo, Real Madrid goleó como visitante a Kairat Almaty de Kazajistán por 5 a 0, en el marco de la segunda fecha de la Champions League.

Hubo tres tantos de la figura rutilante Kylian Mbappé y 70 minutos de acción de Franco Mastantuono.

El atacante argentino fue titular y tuvo un rol clave: le cometieron la infracción para el penal con el que el delantero francés abrió el marcador en el Merengue.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo de Xabi Alonso llegaba a la segunda fecha de la fase de grupos luego de una durísima derrota en el clásico ante Atlético de Madrid pero después de un debut triunfal en la competencia continental, en el que se impuso 2-1 ante Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu.

Mastantuono fue reemplazado en el segundo tiempo por Rodrygo. Mbappé, por su parte, anotó tres tantos y abandonó el campo de juego cuando habían transcurrido 80 minutos, sustituido por Gonzalo García.

Apenas salió de la cancha su compatriota Eduardo Camavinga estampó el 4-0 transitorio con un cabezazo, antes de que quedara sentenciado el 5-0 definitivo con el gol de Brahim Diaz.