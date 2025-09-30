Triple crimen de Varela: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de "Pequeño J"

“El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima, en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA”, tuiteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para dar la noticia sobre el arresto del ladero de “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). “Estamos trabajando su extradición a la Argentina”, agregó la ministra Bullrich en su publicación.

Noticia en desarrollo