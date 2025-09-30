Triple crimen en Florencio Varela: así es la nota que dejaron con información sobre “Pequeño J”

Una persona anónima dejó una carta en una comisaría porteña con supuestos datos sobre el principal acusado del triple crimen en Florencio Varela.

La carta fue encontrada este lunes por la tarde por personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D y haría referencia a los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

“Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de ”Pequeño J"“, alertó la carta escrita en un papel madera.

Luego, quien la redactó, dejó la dirección en la que presuntamente viviría actualmente Nicolás.

En el cierre del escueto escrito, se menciona que este hombre vivía anteriormente en Villa Zabaleta, de donde es oriunda la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano.

Este martes por la mañana también encontraron uno de los autos sospechosos en el partido bonaerense de Quilmes, a metros de la ribera quilmeña.

El vehículo apareció sobre la avenida Cervantes, a la altura de la avenida Italia y a unos pocos metros del Club Náutico de Quilmes y del predio del Ecoparque.

Se trata del Chevrolet blanco que se cree manejó Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación del triple crimen en Florencio Varela.

En ese auto también habría ido Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro que ayer por la tarde se convirtió en la séptima detenida.

Una fuente cercana a los acusados entregó el dato que permitió hallarlo. El vehículo ya fue preservado en una DDI Quilmes de la Policía Bonaerense y se le realizarán pericias forenses en busca de nuevas evidencias.

Los investigadores sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La hipótesis que sostiene la investigación es que ese Fox blanco llevó a Ariel Giménez hasta otra casa en Florencio Varela, donde descartó una pala y un parlante. Ambos elementos fueron encontrados por la policía.

Sotacuro será indagado este martes por el fiscal Carlos Adrián Arribas, quien confirmó que la indagatoria será en la fiscalía.

También será indagada Florencia Ibañez, la sobrina de Sotacuro que fue detenida este lunes por la tarde luego de dar una entrevista con TN.

El abogado Guillermo Endi, confirmó que la situación de su defendida: “Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto y así se lo hicimos saber al fiscal”.