El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 11 de diciembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 11 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de templado a caluroso, con viento moderado del noroeste rotando al sudoeste y muy buena visibilidad.
Hacia la tarde el tiempo será caluroso y algo ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad será buena.
La noche, en tanto, será templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 20 grados.