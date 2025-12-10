Bahía Blanca | Miércoles, 10 de diciembre

El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 11 de diciembre en Bahía Blanca.

Andrea Castaño - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 11 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 33 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado a caluroso, con viento moderado del noroeste rotando al sudoeste y muy buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo será caluroso y algo ventoso, con ráfagas regulares del sudoeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad será buena.

La noche, en tanto, será templada con cielo poco nuboso, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 20 grados. 

