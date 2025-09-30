A la espera de la Reválida: cómo sigue el camino de Olimpo y Villa Mitre en busca del ascenso

Olimpo y Villa Mitre comenzarán a disputar el próximo fin de semana (muy probablemente el domingo), la Reválida del Torneo Federal A que otorgará el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Mientras tanto, otros cuatro equipos siguen en carrera en busca del primer boleto a la segunda categoría del fútbol argentino.

Los equipos de la Liga del Sur disputarán los 16avos de final, siendo cinco las llaves que los separan del premio mayor.

Pasando en limpio, Olimpo, que viene de ser eliminado por Atlético de Rafaela en la Zona Campeonato, se medirá en este primer cruce ante Juventud Unida de San Luis.

Mientras que Villa Mitre cruzará ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, tal como se sabía hacía un par de semanas al finalizar el Nonagonal.

Ambos comenzarán la llave como visitantes y definirán como locales y con ventaja deportiva, por lo que en caso de igualdad en puntos y goles avanzarán de instancia.

Pensando a futuro, el aurinegro tendrá esa ventaja asegurada para las primeras tres fases: 16avos, 8vos y cuartos.

Es más, si avanzan todos los locales, habrá clásico bahiense en la próxima instancia. Caso contrario, tendrá que evaluarse el reordenamiento de los cruces.

De momento, hay 12 llaves armadas de la Reválida, a la que luego se le sumarán los dos equipos que pierdan las semifinales por el primer ascenso y se reordenarán dependiendo los equipos que continúen en juego.

Luego, cuando queden siete clasificados, se agregará el que caiga en la final de la "zona alta" y desde ahí se jugarán cuartos, semis y la final.

Para definir los enfrentamientos, a medida que se sumen los equipos "de arriba", será preponderante la instancia en la que fueron eliminados más allá de su ubicación en la segunda fase.

En es se sentido, los cruces por la Reválida serán a partido y revancha y con ventaja deportiva hasta semifinales.

La final, en tanto, se disputará a doble duelo, pero en caso de igualdad el segundo ascendido se definirá por penales.

**Todas las llaves

*Reválida

-Olimpo vs Juventud Unida (San Luis)

-Villa Mitre vs Brown (Puerto Madryn)

-Gimnasia (Chivilcoy) vs El Linqueño

-San Martín (Formosa) vs Sol de Mayo

-Deportivo Rincón vs Sportivo Las Parejas

-Sarmiento (La Banda) vs San Martín (Mendoza)

-Atenas (Río Cuarto) vs Sarmiento (Resistencia)

-9 de Julio (Rafaela) vs Germinal

-Costa Brava vs Mitre (Posadas)

-Juventud Antoniana vs Boca Unidos

-Independiente (Chivilcoy) vs Douglas Haig

-Cipolletti vs Kimberley

*Zona campeonato

-Ciudad Bolívar vs Argentino Monte Maíz

-Sportivo Belgrano vs Atlético de Rafaela

*Todos los nombrados en primer orden definen como local y tienen ventaja deportividad

**Ya no están

Además de los clubes ya mencionados, hay otros 10 que ya no están en competencia.

Cuatro de esos equipos perdieron la categoría: Crucero del Norte, Gutiérrez de Mendoza, Ben Hur y Estudiantes de San Luis.

Además, hay otros seis que se despidieron del certamen hasta la próxima temporada: Círculo Deportivo, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia de Concepción de Uruguay, Huracán Las Heras, Santamarina y Sol de América.