La frase de “Chiquito” Romero que generó polémica en los hinchas de Boca: “Nunca me fui”

Sergio Romero vive un presente complejo en Boca y dejó una polémica frase que generó revuelo en los hinchas xeneizes: “Nunca me fui”.

A sus 38 años, el arquero no suma minutos oficiales en lo que va del año y hoy es considerado el cuarto en la lista del entrenador Miguel Ángel Russo, por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

En ese contexto, Romero dejó una frase que rápidamente generó revuelo, ya que a la salida de los premios Martín Fierro 2025, mientras buscaba a su esposa Eliana Guercio, un hincha le pidió su regreso al arco de Boca.

“Extraño mucho el arco de Boca. Nunca me fui”, respondió el ex arquero del Manchester United.

Un mensaje breve pero contundente, que pone sobre la mesa la incógnita sobre su verdadero rol en el plantel y la decisión del entrenador.

El panorama en el arco del club de La Ribera es delicado, ya que con Marchesín en duda por cuestiones físicas y con un bajo nivel colectivo que expone esa zona como uno de los puntos más débiles del equipo.

Aun así, desde los pasillos de Boca se habla que Romero no está “borrado” como sucedió con Cristian Lema. El arquero se entrena a la par de sus compañeros y no generó conflictos puertas adentro, lo cual lo mantiene todavía en el xeneize.