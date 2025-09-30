Panamericano U18 de sóftbol en Bahía: "Se hicieron un montón de trabajos que van a quedar"

Bahía Blanca contendrá desde el próximo domingo y hasta el sábado 4, el Panamericano U18 de softbol.

El seleccionado argentino cuenta con cinco bahienses en el plantel: Pedro Martínez, Juanjo Pérez, Luciano Dowhun, Leonel Andrada y Jeremías Saenz. Mientras que Rafael Salguero es el manager.

"Es un torneo muy esperado y que por primera vez se juega en la provincia", dijo Salguero, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Llevamos más de un año preparando al equipo para este clasificatorio al Mundial de la mejor manera. Se entrenó físicamente, mentalmente y softbolísticamente para estar a la altura y pelear una clasificación al Mundial, con todo lo que eso significa en sí mismo", señaló Salguero.

El domingo a las 19.30 será la ceremonia inaugural en la cancha del Parque de Mayo, con entrada libre y gratuita, debutando Argentina, a las 20.30, ante Perú.

Sucesivamente se medirá, siempre a las 20, frente a Canadá (lunes), Guatemala (martes), Venezuela (jueves) y México (viernes).

El sábado jugarán por el quinto puesto, a las 10.30, por el tercero, a las 13.30 y la final, desde las 16.30.

"El condimento de que se juegue en casa genera un disfrute inmenso. Hay más de 30 personas en el comité organizador y más de 80 voluntarios", contó Salguero.

Respecto del nivel con el que llega la albiceleste, Salguero se mostró muy optimista: "Estuvimos este fin de semana en el Súper 12, en Paraná, donde están los mejores equipos del país y quedamos en el podio".

Al margen de lo estrictamente competitivo, el torneo dejará mejoras en cuanto a infraestructura.

"El nivel de exigencia para este torneo es alto. Y en una situación donde los recursos son finitos, tuvimos que arrancar de menos diez. Este torneo es un relanzamiento. Hay mucha gente trabajando para tener las canchas mejor de lo que estaban antes del 7 de marzo. Y se han hecho un montón de trabajos que van a quedar", señaló.

Mirá el video completo: