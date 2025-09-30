Luego de la inundación, reabre la sucursal del Centro de la Cooperativa Obrera

Luego de varios meses de trabajo y un gran esfuerzo conjunto, este viernes volverá a abrir sus puertas la histórica sucursal del Centro de la Cooperativa Obrera, ubicada en la calle Belgrano 45 de Bahía Blanca.

El edificio, junto con el Hipermercado de Aguado, fue una de las más afectadas por la trágica inundación del 7 de marzo, sufriendo daños significativos en sus instalaciones y obligando a su cierre temporal.

Desde un primer momento, el compromiso de la institución fue reabrir sus puertas resolviendo los efectos de la inundación y sumando mejoras en sus servicios.

La Coope del Centro reabrirá sus puertas completamente renovada, incorporando numerosas mejoras, entre las que se destacan:



La recuperación de la fachada original del edificio.



La instalación de un nuevo piso que respeta el diseño histórico.



La incorporación de nueva iluminación que reduce el impacto ambiental.



La integración de una nueva playa de estacionamiento.



La renovación de heladera, góndolas, cámaras frigoríficas, central de frío, grupo electrógeno, montacargas y montaplatos para la cocina.



El mejoramiento de oficinas y sanitarios.



La renovación de todas las instalaciones afectadas por la inundación, incluyendo el amplio depósito ubicado en el subsuelo.

Según se indicó, este logro fue posible gracias al compromiso, esfuerzo y profesionalismo del personal de la Cooperativa Obrera, quien trabajó arduamente para superar los desafíos planteados por la inundación y reconstruir la sucursal en el menor tiempo posible. Asimismo, la entidad reconoce el valioso apoyo de los proveedores de servicios, fabricantes y productores, quienes se solidarizaron con la Cooperativa y brindaron su colaboración para hacer realidad este proyecto.

La renovada sucursal ofrecerá una amplia gama de productos y servicios, que incluyen artículos de almacén, bebidas, limpieza y perfumería, un variado surtido de fiambres, quesos, frutas y verduras, la atención de sus carniceros y fiambreros, así como su reconocida rotisería, y la incorporación de productos panificados elaborados y horneados en la propia sucursal.