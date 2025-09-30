Bahía Blanca | Miércoles, 01 de octubre

La ciudad.

Un colectivo de la línea 500 se incendió mientras circulaba por el barrio Avellaneda

No se registraron heridos, pero la unidad quedó completamente destruida. Sucedió en Facundo Quiroga al 500.

Un colectivo de la línea 500 se prendió fuego esta tarde mientras circulaba por la calle Facundo Quiroga al 500, aparentemente por una falla eléctrica en el motor.

Según las primeras versiones no se registraron heridos, pero la unidad -identificada como el interno 31- quedó completamente consumida por las llamas.

 

 

En estos momentos personal de Bomberos, Defensa Civil y del Comando de Patrulla trabajaron en el lugar hasta extinguir completamente las llamas.

Noticia en desarrollo

