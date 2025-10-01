Uno solo y atractivo: Villa Mitre, invicto en esta parte, visita al mejor Pacífico de la temporada

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pacífico y Villa Mitre abrirán la sexta fecha del segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, desde las 21, en el William Harding Green.

El partido será arbitrado por Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

El tricolor, que es puntero en el torneo y único invicto en esta parte, viene de sacarle 21 puntos a Napostá (101-80).

El verde, por su parte, se quedó con el clásico de barrio ante 9 de Julio, en su última presentación, y sumó cuatro victorias en cinco presentaciones, siendo el segundo mejor equipo en esta parte, junto con Olimpo, y cuarto en el acumulado.

En el primer tramo, cuando se vieron las cara en el José Martínez, el tricolor se impuso por 70 a 60.

A diferencia de ese encuentro, hoy la visita tendrá a Federico Harina y Franco Pennacchiotti, dos que jugarán la Liga Argentina y potencian el plantel local.

También, en caso de ingresar el pase, se sumaría Ignacio Alem. En tanto, ya está recuperado Sebastián Basualdo y, en contrapartida, Lautaro Cavero se resintió de su lesión.

El verde -que ya no cuenta con Francisco Michelli y fue el más efectivo en el partido de la primera parte- hoy tiene plantel completo.

Mañana

La fecha se completará mañana con Olimpo-Liniers, Napostá-Estrella, Estudiantes-Bahiense del Norte, San Lorenzo-Pueyrredón (en Bahiense), todos desde las 21, y Leandro N. Alem-9 de Julio (a las 21.30, en Villa Mitre).

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1°) Villa Mitre, 19 puntos (9)

2º) Olimpo, 18,5 (9,5)

3º) Napostá, 17,5 (9,5)

4º) Pacífico, 17 (8)

5º) Bahiense, 17 (9)

6°) Pueyrredón, 16,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 15 (8)

8º) Estrella, 14,5 (7,5)

9º) Estudiantes, 14,5 (9,5)

10º) 9 de Julio, 14 (7)

11º) Liniers, 13,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 12 (6)