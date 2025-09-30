¡Qué fecha! Barrio Hospital, firme arriba, ganó uno de los tres partidos donde hubo suplementario

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Barrio Hospital se afirmó en lo más alto de la tabla, al vencer a Independiente, por 96 a 92, en suplementario (84-84), en el partido destacado de la décima fecha del segundo tramo del torneo de ascenso, César "Tito" Loustau.

La fecha contó con algunos partidos sumamente parejos y uno que dio la sorpresa fue Bahía Basket, frenando el envión de Argentino, al que superó 69 a 66.

Entre los de más arriba, El Nacional derrotó de local a Velocidad, por 79 a 59; Ateneo le ganó de visitante a Whitense, por 93 a 78 y Sportivo Bahiense venció a La Falda, por 89 a 78.

En tanto, Altense le ganó en suplementario a Comercial, por 74 a 69 (62-62); Pellegrini hizo lo propio, también en suplementario, frente a Los Andes, por 100 a 93 (85-85) y Espora pudo con Barracas: 68-64.

Independiente 92, Barrio Hospital 96

Barrio Hospital mantuvo la tendencia ante Independiente, al que venció 96 a 92, en suplementario (84-84), inclinando el historial a cinco victorias en seis enfrentamientos.

El viola tuvo parecía ganarlo, cuando estaba al frente 81-73 a 2m30, tiempo suficiente para que la visita estampara un parcial de 11-3, forzar otros cinco minutos, y terminar consolidándose en lo más alto de la tabla.

El principal exponente fue José Luis Martínez, con 28 puntos (3-6 en triples, 7-13 en dobles y 5-7 en libres), más 18 rebotes.

También el experimentado Amilcar Andreanelli sumó 23 unidades (1-4 en triples, 7-12 en dobles y 6-8 en libres), más 7 rebotes, 5 asistencias y 3 recuperos.

Otro que dijo presente fue Esteban Benedetti, autor de 19 puntos (7-9 en libres y 6-12 en dobles), además de 10 rebotes.

En el viola, había marcado el camino Agustín Astrada, que finalizó con 20 puntos (6-12 en triples y 2-2 en libres); Alen Ríos completó 28 puntos (13-20 en dobles y 2-3 en libres), más 9 recobres y una tapa, mientras que Juan Ignacio De Pástena aportó 13 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias.

La síntesis:

Independiente (92): M. Schmir (6), M. Zonza (4), J.I. De Pástena (13), A. Astradas (20), A. Ríos (28), fi; F. Slonimsqui (13), R. Catalá (8) y D. Pavón. DT: Javier Musumeci.

Barrio Hospital (96): L. Fortelli (5), E. Benedetti (19), S. Branciforte, J.L. Martínez (28), H. Banegas (14), fi; A. Andreanelli (23), T. Galant, T. Bussetti (7) y M. Fernández. DT: Claudio Queti.

Cuartos: Independiente, 22-21; 44-41 y 64-60.

Tiempo regular: 84-84.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Marjorie Stuardo y Joaquín⁩ Irrazábal.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

El Nacional 79, Velocidad 59

El Nacional se recuperó de la última derrota, venciendo a Velocidad, que llegaba encumbrado, por 79 a 59.

Buenas respuestas desde el banco trajeron Juan Cruz Dauphin (20 puntos y 9 rebotes) y Alejo Arias (20 puntos, con 4-5 en triples.

En el azulgrana, Gastón Berdini sumó 13 puntos (3-5 en triples) y 10 rebotes.

El Nacional (79): J. Margiotta (2), F. Dulsan, N. Dulsan (4), M. Echarri (14), L. Ruiz (9), fi; J.C. Dauphin (20), S. Hamze (2), A. Arias (20), B. Aceituno (2), S. Ferrari (6), O. Rayes y M. Cruglak. DT: Ramiro Riviere.

Velocidad (59): S. Dutari (10), M. Montes (3), P. Pérez Pavón (16), G. Berdini (13), A. Icasto (15), fi; F. Berdini, F. Cassano, V. Périga (2) y S. Abenel. DT: Alan Rava.

Cuartos: El Nacional, 15-22; 38-31 y 62-49.

Árbitros: Sebastián Giannino, Sam Inglera⁩ y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Bahía Basket 69, Argentino 66

Ya lo había adelantado el entrenador Andrés Del Sol, de Argentino, que Bahía Basket era una parada difícil: y lo comprobó, porque en el Dow Center, el local se impuso por 69 a 66.

En Bahía, dentro de un juego colectivo parejo, se destacó Juan Bautista Kiessling, con 19 puntos, más 13 rebotes.

En Argentino, no alcanzaron los 25 puntos y 9 recobres de Gerónimo Rausch.

Bahía Basket (69): F. Salce (5), E. Kloster (13), M. Morando (11), T. Campaña (11), J.B. Kiessling (19), fi; J.C. Mambretti (2), S. Ponzoni (2), A. Passegui y E. Jaime (6). DT: Tomás Fernández.

Argentino (66): G. Parrotta (3), J. Gonzalía (5), B. Ugolini (4), F. Mariezcurrena (13), G. Rausch (25), fi; M. Giovino (2), A. Puentes (7), R. Lorenzo (2), F. Malmesi, S. Suanez (5) y G. Mariezcurrena. DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Bahía Basket, 20-23; 37-36 y 56-50.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Marcelo Gordillo y Alexia González.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Altense 74, Comercial 69

Altense sumó la tercera victoria consecutiva, esta vez en suplementario, ante Comercial, 74 a 69 (62-62).

Altense (74): M. Ortega (6), J.M. Bicondoa (16), B. Baier (5), B. D'Amico (3), N. Zanabria (10), fi; D. Agalupe (9), E. Pordomingo (9), N. Altamirano (14), L. Jaimes y M. Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Comercial (69): N. Antonelli (9), L. Orellano (7), M. Maina (9), B. Rodríguez (10), F. Cardone (17), fi; M. Álvarez (7), G. Lan, G. Barcala (4) y M. Godoy (6). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Altense, 17-24; 34-36 y 56-50.

Tiempo regular: 62-62.

Árbitros: Horacio Sedán, Juan Agustín⁩ Matías y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: Armando Traini (Altense).

La Falda 78, Sportivo 89

La Falda (78): P. Palacio (4), V. Kleja (18), B. Minnucci (13), N. Cornago (9), J.I. Schiebelbein (5), fi; G. Fernández (14), T. Pérez (5), F. Riccio (5) y M. Cuchetti (5). DT: Juan Miguel Vigna.

Sportivo (89): R. Blanco (8), G. Stach (17), G. Martínez (20), E. Miguel (7), F. Escobar (9), fi; M. Ayala (8), M. Pristupa (3), A. Barbero (17), F. Abenel, T. Boubeé y F. Galassi. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: La Falda, 12-25; 27-44 y 52-72.

Árbitros: Sebastián Arcas, Ariel Mallemaci y Alberto Arlenghi.⁩

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Whitense 78, Ateneo 93

Whitense (78): J.C. Iturbide (10), F. Cruz (12), M. Ruarte (13), F. Hermosilla (12), F. Mastrandea (11), fi; M. Herbalejo, L. Hermosilla, J. Burgos (10), T. Iturriaga (10) y T. Márquez. DT: Santiago Piñeiro.

Ateneo (93): M. Leiva (24), J. Ripoll (25), N. Ilacqua (5), N. Bejarano (5), D. Ezcurra (18), fi; L. Gómez, F. Percello (5), H. Martínez (3), N. Taboada e I. Costa (8). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Whitense, 22-24; 34-39 y 57-65.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mauro Guallan y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Cancha: Hugo López (Whitense).

Espora 68, Barracas 64

Espora (68): A. Lera (16), A. Durand (24), B. Sacomani (3), E. Zandonadi (10), M. Achor (7), fi; N. Themtham (4), A. Miguez (3) y B. Kumorkiewicz (1). DT: Mauro Sacomani.

Barracas (64): R. Eliosoff (34), M. Capurso (3), D. Albisu, L. Durán (12), F. Perrín (1), fi; I. Ríos Speerli (4), J. Cruz, J.J. Román (2), B. Ruiz (8) y S. Segal. DT: Albano Schneider.

Cuartos: Espora,24-14; 41-31 y 55-47.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joel Schernenco⁩ y Estefanía Zárate.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

Los Andes 93, Pellegrini 100

Los Andes (93): F. Líbero (7), T. Berthe (10), M. Gómez, M. Véliz (14), J. Danzey (23), fi; G. Martínez (19), T. Carvalhosa (4) y M. Berger (16). DT: Enrique Moreno.

Pellegrini (100): J.I. Castro (11), L. Álvarez (5), F. Grégori (7), G. Chavez (34), J.M. Coronel (18), fi; J.D. Pérez (13), A. Álvarez (12) y S. Frayssinet. DT: Máximo De la Cuadra.

Cuartos: Los Andes, 17-24; 42-40 y 65-68.

Tiempo regular: 85-85.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Gabriel Jaramillo y Yamila Nicoletta.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

La próxima

El viernes se enfrentarán Sportivo-Independiente, Argentino-Altense, Barrio Hospital-Bahía Basket, El Nacional-Los Andes, Velocidad-Whitense, Ateneo-Espora, Comercial-Pellegrini (en el Poli) y Barracas-La Falda.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 32,5 puntos (14,5)

2º) Independiente, 31 (13)

2º) El Nacional, 31 (14)

2º) Ateneo, 31 (13)

5º) Sportivo, 30,5 (13,5)

6º) Argentino, 30 (12)

7º) Altense, 26,5 (10,5) (*)

8º) Velocidad, 25 (11)

9º) Comercial, 24,5 (12,5) (**)

10º) Bahía Basket, 24 (10) (*)

11º) Espora, 22 (11) (*)

12º) Pellegrini, 21,5 (9,5) (*)

13º) La Falda, 21 (10)

13º) Whitense, 21 (9)

15º) Los Andes, 20 (8)

16º) Barracas, 18,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.

(**) Tiene dos partidos menos.