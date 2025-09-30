Los chispazos de Messi no encendieron a Inter Miami y Chicago Fire se impuso en un partidazo

Inter Miami, con Lionel Messi como titular, sufrió una dura derrota por 5-3 ante Chicago Fire en el Chase Stadium por la conferencia este de la Major League Soccer.

Las Garzas tienen asegurada su clasificación a los playoffs de la liga, pero buscaban una victoria que las ubique como escoltas de Philadelphia Union, líder con un encuentro y siete puntos más.

Del otro lado, Chicago se encuentra en puesto de repechaje y pelea por acceder de forma directa a la siguiente instancia del certamen.

Messi mostró chispazos de su categoría en un par de intervenciones. Metió un pase mágico para Luis Suárez, el palo le negó su gol y tuvo un tiro libre claro que terminó en la barrera.

Con tantos de Davilla, Dean y Kouame, Chicago se marchó 3-1 arriba al entretiempo. Tomás Avilés descontó para el local.

En el complemento, Inter Miami reaccionó y alcanzó el empate con un doblete de Luis Suárez, pero nuevamente mostró serios problemas defensivos de todo tipo y en tres minutos La Máquina Roja se puso 5-3 arriba por Reynolds y Gutiérrez.