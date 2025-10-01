El dólar, otra vez sin techo: a cuánto cerró en Bahía Blanca

En un miércoles signado nuevamente por un ascenso de los valores del dólar y del riesgo país y caída de acciones argentinas, la versión oficial de la moneda norteamericana volvió a pegar un salto en Bahía Blanca, para cerrar en 1.399 pesos para la compra y 1.464 para la venta en promedio, con un aumento superior al 2,5%.

En cuanto al dólar blue, su precio subió $30 y terminó en $1.463 para la compra y 1.490 para la venta en nuestra ciudad.

En la City Porteña, el blue alcanzó $1.475 pesos para la punta vendedora. En las pizarras del Banco Nación, el oficial llegó $1.450, mientras que el Turista cotizó en $1.885.

Respecto del segmento financiero, el contado con liqui aumentó 2,1% para ubicarse en $1.574,32, mientras que el MEP trepó a $1.526,69 merced a una suba de 2,2%.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, el Riesgo País, medido por JP Morgan, trepó a 1.230 puntos básicos.