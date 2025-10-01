Cristina Kirchner: "¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del 26 devaluás"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una vez más un mensaje para el mandatario Javier Milei y, en el medio del mismo, le apuntó a José Luis Espert al señalar que el "primer candidato a diputado nacional" en la provincia de Buenos Aires sería "asociado y recibiendo dólares de los narcos".

"¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200… Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale… Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan", comenzó indicando en un tuit de su cuenta de la red social X.

Asimismo, continuó: "No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario 'libertario'… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu 'competencia de monedas' fracasó, hay más dólares 'en el colchón' que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo! Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares".

"P/D: ¿Y lo del 'Profe' Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba 'cárcel o bala'… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", culminó. (NA)