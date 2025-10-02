Femenino: 9 de Julio ganó en el Manu Ginóbili, ya pensando en Regatas de San Nicolás

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

9 de Julio mantuvo su firme andar y venció a Bahiense del Norte, como visitante, por 64 a 45, en la continuidad del torneo de Primera femenino "Josefina Torruella".

El albiazul ya comenzó a participar del Provincial de Clubes, lo cual le dará aún más rodaje a sus jugadoras, permitiéndole marcar diferencias a nivel local.

Pase interior de Anahel Maurer, frente a Guillermina Rial.

Por caso, el domingo perdieron ante Peñarol en el debut y el sábado estarán visitando a Regatas de San Nicolás.

Anoche, volviendo a poner el foco en el certamen doméstico, ganaron sin sobresaltos, repartiendo minutos y protagonismos.

Entre las más destacadas, María Victoria Flores sumó 8 rebotes y 6 puntos; Anahel Maurer terminó con 12 puntos (3-6 en triples) y 7 rebotes; Ileana Corvalán completó 15 unidades (3-7 en triples, 2-4 en dobles y 2-3 en libres) y Emilia Fernández convirtió 11 puntos.

Intenta detener con falta Agustina Tevez a Emilia Fernández.

Para el próximo partido en San Nicolás, el albiazul contará con los regresos de Isabella Roldán y Delfina Alves da Florencia, quienes estaban afectadas a la preselección argentina U17.

La síntesis:

Bahiense del Norte (45): A.L. Carcas (4), B. Marcocci (1), A. Kenny (6), G. Rial (7), A. Tevez (7), fi; M. Bussetti (2), R. Boccatonda, R. Vasconcelo (10), I. Canutti, J. Quinteros (5) e I. Marini (3). DT: Luciano Deminicis.

9 de Julio (64): I. Larrasolo (4), E. Fernández (11), I. Corvalán (15), A. Maurer (12), M.B. Tombesi (3), fi; A.J. Rucci (2), M.V. Flores (6), J.Azaroff (2), G. Haberkorn (5), T. Nieva (4), O. Borsetti y M. Scarabotti. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Bahiense, 12-20; 21-36 y 34-48.

Árbitros: .Alejandro Vizcaíno y Francisco Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Próxima

El domingo jugarán Estudiantes.Bahiense, desde las 20. Libre, Sportivo.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 15 puntos; 2º) Bahiense, 13; 3º) Estudiantes, 11 y 4º) Sportivo, 9.