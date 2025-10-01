¡Triplazo! Pacífico dejó sin invicto a Villa Mitre, con el último tiro de Valentín Cortés

Valentín Cortés, atacando a Manu Iglesias, fue el héroe de la noche. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

En un increíble final, cuando Pacífico perdía 93-92, repuso restando 2s03/10. Sacó Tomás Sagarzazu y Valentín Cortés alcanzó a recibir en el eje de cancha, giró y tiró de unos ocho metros sin que pudiera llegarle Manuel Iglesias, decretando así el festejado triunfo ante Villa Mitre, por 95 a 93.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera, Pacífico sumó la quinta victoria en seis partidos y le cortó el invicto al tricolor, en el inicio de la sexta fecha correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Mirá el tiro:

El tricolor tuvo en el inicio en llamas a Federico Harina, que estuvo siempre un paso adelante de Branco Salvatori y en 3m45 metió 16 puntos (4-4 en triples, 1-1 en dobles y 2-2 en libres), poniendo en ventaja a su equipo 17-7.

Definitivamente estaba indetenible el tirador, aunque el equipo se confió en la terrible noche del anotador, se relajó atrás y empezó a pagarlo.

Fede Harina empezó siendo una máquina de anotar.

Pacífico fue creciendo, defendiendo, corriendo, reboteando, mostrando mayor deseo de ganar. Y como el tricolor había disimulado sus falencias con la mano caliente del tirador y Fausto Depaoli (que se fue con un corte en el arco superciliar derecho), al momento de tener que reaccionar no tuvo respuestas, desde lo táctico ni en el aspecto anímico, acaso, lo más difícil a la hora de reanimarse.

La larga rotación tampoco le dio soluciones a la Villa, siendo Alejo Blanco quien mejor respondió desde el banco, y sumándose como tercer mejor jugador.

Depaoli, a puro coraje entre Mattioli y Sagarzazu.

Hubiese sido demasiado premio para Villa Mitre llevarse el partido, porque enfrente Pacífico lo trabajó mejor, acaso, sabiendo que contaba con menos cantidad de opciones.

Individualmente, Salvatori por momentos fue el motor –al final al borde de pasarse de vueltas-, pero llevó al equipo adelante, sobre todo al momento de atacar y romper: 17 puntos (2-4 en triples, 3-4 en dobles y 5-6 en libres), más 11 asistencias y 6 rebotes.

Arrancó Branco Salvatori, dejando atrás a Julian Lorca.

Tomás Sagarzazu la tuvo difícil con los grandes, aunque se multiplicó y los dominó; Santiago Loos aportó 16 puntos y se prendió en la lucha aérea (9 rebotes).

Además, Valentín Cortés, por encima de la decisión final, completó 18 puntos (3-7 en triples, 4-5 en dobles y 1-2 en libres), más seis rebotes.

Y Mateo Boccatonda fue importante con su energía: 11 puntos y 5 asistencias.

Definitivamente, el verde funcionó colectivamente.

En el tricolor, Harina terminó con 28 puntos (4-6 en triples, 4-8 en dobles y 8-10 en libres), más 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

Lindo duelo: Sagarzazu-Lorca.

Depaoli completó 17 unidades (3-4 en triples, 3-4 en dobles y 2-2 en libres), más 5 asistencias; Alejo Blanco sumó 17 puntos (5-7 en triples y 2-2 en libres) y Julián Lorca metió 10 puntos y bajó 5 rebotes.

La síntesis:

Pacífico (95): B. Salvatori (17), F. Mattioli (7), V. Cortés (18), S. Loos (16), T. Sagarzazu (10), fi; M. Boccatonda (11), I. Errazu (3), Genaro Pisani (5), J.C. Redivo (6) y Gino Pisani (2). DT: Mauro Richotti.

Villa Mitre (93): F. Depaoli (17), F. Harina (28), M. Iglesias (2), F. Amigo (4), J. Lorca (10), fi; A. Blanco (17), R. Heinrich (3), F. Pennacchiotti (6), S. Basualdo (6) y J.I. Jasen. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Pacífico, 24-24; 49-47 y 76-67.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Cancha: William Harding Green.

Mañana

La fecha se completará mañana con Olimpo-Liniers, Napostá-Estrella, Estudiantes-Bahiense del Norte, San Lorenzo-Pueyrredón (en Bahiense), todos desde las 21, y Leandro N. Alem-9 de Julio (a las 21.30, en Villa Mitre).

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1°) Villa Mitre, 20 puntos (9) (*)

2º) Pacífico, 19 (8) (*)

3º) Olimpo, 18,5 (9,5)

4º) Napostá, 17,5 (9,5)

5º) Bahiense, 17 (9)

6°) Pueyrredón, 16,5 (8,5)

7º) L.N. Alem, 15 (8)

8º) Estrella, 14,5 (7,5)

9º) Estudiantes, 14,5 (9,5)

10º) 9 de Julio, 14 (7)

11º) Liniers, 13,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 12 (6)

(*) Tienen un partido más.