Hora, TV y formaciones: River y Racing juegan mucho más que los cuartos de final de la Copa Argentina

River y Racing protagonizarán hoy un partido muy esperado, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El duelo se jugará desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TyC Sports.

El presente de los dos equipos llega marcado por altibajos. La “Academia” de Gustavo Costas, que viene de disputar una dura seguidilla de cinco partidos en 16 días, atraviesa un desgaste físico importante y no contará con piezas clave como Juan Nardoni (desgarrado) y Matías Zaracho, quien arrastra una molestia muscular.

Pese a ello, el equipo logró instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores y buscará trasladar ese carácter competitivo a esta instancia. En tanto, Facundo Cambeses se afianzó en el arco y es una de las cartas de confianza para este cruce.

El conjunto de Avellaneda llegó a esta instancia luego de superar a Deportivo Riestra por 3-0, equipo con el que perdió el último encuentro disputado el “Millonario”.

Por su parte, el River de Marcelo Gallardo vive un presente crítico: acumula cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2010, y fue despedido con insultos en el Monumental tras la caída ante el “Malevo”.

El conjunto de Núñez ya quedó eliminado de la Libertadores frente a Palmeiras y se juega uno de sus últimos objetivos de la temporada. Llegó a esta instancia del certamen tras ganarle a Unión de Santa Fe por penales.

Además, podría afrontar el partido sin su capitán Enzo Pérez, aún afectado por un corte en la rodilla. Entre las variantes, se espera el regreso de Gonzalo Montiel y la posible inclusión de Lautaro Rivero en la defensa, mientras que en ataque Ignacio Fernández y Facundo Colidio pelean por un lugar en el once.

Por otra parte, el duelo de esta tarde está marcado por el traspaso que Maximiliano Salas de Racing a River, que marcó una clara disputa entre las dirigencias y también entre muchos de los simpatizantes.

Otro de los atractivas en la previa es la posibilidad de que juegue Marcos Rojo, quien llegó a la Academia desde Boca y sólo puede disputar este certamen y la Copa Libertadores.

El ganador, además de avanzar a semifinales en donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza, tendrá la posibilidad de cambiar de golpe el rumbo de su temporada.

*Probables formaciones

-Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Franco Pardo, Facundo Mura o Gastón Martirena; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

-River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

-Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

-Árbitro: Hernán Mastrángelo

-Hora: 18.

-TV: TyC Sports