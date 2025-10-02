Salas vs Racing: cómo fue el recibimiento al delantero de River

Maximiliano Salas, delantero de River, se enfrentó por primera vez ante Racing, luego de una polémica y sorpresiva salida de la institución.

El delantero del Millonario enfrentó a sus excompañeros en el duelo de esta tarde, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Antes del inicio del juego, Salas se saludó afectuosamente con sus pares de la Academia e incluso fue junto a Juan Fernando Quintero al banco de suplentes para encontrarse con el resto del plantel.

Mientras tanto, la gente de Racing le dedicó algunas canciones en repudio, incluso antes del comienzo del cotejo.