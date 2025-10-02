Las metas de El Cometa: "Multiplicamos esfuerzos para cumplirle el sueño a los chicos", dijo Rivera

En la Escuela de Fútbol Infantil El Cometa priman todos los valores de enseñanza y formación, siendo el objetivo primordial la atención social. Por la escuelita de fútbol pasan chicos que participan en la Liga Municipal -hasta los 15 años- y los más grandes, involucrados en la Liga Rosaleña.

"Logramos, desde hace dos años, incursionar en la Liga Rosaleña para que los chicos formados en nuestra escuela tengan continuidad en el aprendizaje y sigan ligados al deporte, para no caer en malos hábitos", dijo Daniel Rivera, a cargo de la escuelita de fútbol que funciona en Donado al 1800.

Daniel lleva más de 20 años en la institución, a nivel barrial, más importante de la ciudad. Son casi 200 chicos participando entre la Liga Rosaleña (Primera y Reserva), Liga Municipal (Sub 14/15 y 16) y Baby 1 y 2 y escuelita, con niños de 4 años en adelante.

"La movida es enorme y cuesta afrontar los gastos. No tenemos ingresos mediante sponsor o padrinazgo, aunque sí de tanto en tanto recibimos alguna donación de un comercio o empresa. También el municipio nos aporta los elementos de trabajo cuando arranca el año. El resto es esfuerzo de mi familia, los profesores y profesionales que lo hacen desinteresadamente", apuntó.

La escuela de El Cometa recauda fondos con eventos, rifas y venta de pizzas u otros menesteres, según señaló Rivera, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

"Estamos necesitando un poco de ayuda para que los chicos puedan viajar a Mar del Plata en noviembre. Sería la quinta edición para nosotros y se lo debemos a Daniel Valdez, con quien iniciamos un vínculo después de la pandemia y siempre nos invita y nos ofrece lo mejor para que los chicos pasen 4 días de experiencias únicas jugando con chicos de varios lugares del país", remarcó.

"Todo es bienvenido y es un chico más que sumamos al viaje. Para comunicarse con la escuelita pueden llamar al número 291-4657311", subrayó.

La nota completa a continuación: